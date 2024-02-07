性侵10歲女燒屍 男子潛逃13年落網

【本報綜合報道】黑龍江省哈爾濱市呼蘭區康金鎮一名10歲女童，2011年1月在自家小區內失蹤，其父母曾懸賞10萬元人民幣（約11萬港元）尋找女兒下落，13年後始得悉她早已遇害，死前曾兩度遭性侵。內媒周一報道，案件上月25日在哈爾濱市呼蘭區人民法院開庭審理。

受害人被擄走 父母懸紅未知遇害 受害人燕燕（化名）在案發當日上補習班後自行回家，距離只有數十米，卻遲遲未回。有鄰居稱當日看到一名男子抱着一名沒戴帽的孩子走出小區，後來才懷疑燕燕被擄走。燕燕的父母多年來，輾轉全國多地尋女無果。二人始終未搬離開這個讓人傷心的小區，女兒的房間至今仍保持原貌。

至上月15日，疑犯周×龍因涉嫌強姦罪，被哈爾濱市公安局呼蘭分局刑事拘留。起訴書指他當年在事發小區看到燕燕獨行，使用暴力強行抱走，在另一樓區廢棄鍋爐房內性侵她，並將其遺棄。他數日後返回作案現場發現燕燕已凍死，於是分屍並焚燒，後來前往大連市從商數年，再返回哈爾濱市打工，直至此次落網。