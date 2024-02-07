男童2歲起受虐7年 台補習女師囚28月

施10大酷刑 頭塞水桶撞斷手指 台灣台北市一名少年年幼時上補習班，被補習班負責人及兩名老師施以「十大酷刑」虐待長達7年，導致罹患創傷後壓力症候群（PTSD）。當地傳媒周一報道，台灣最高法院依妨害幼童發育罪，維持判處負責人兩年4個月徒刑。

案情指出，當時年僅兩歲梁姓受害人2006年開始上長欣補習班，卻被補習班女負責人林漢凌、女老師劉蕓德及金智儀透過多種手法虐待。例如，他的頭曾經被壓入裝滿水水桶或塑膠圈水池、需要搬書及洗廁所、被罰半蹲或交互蹲跳、需要在兩椅之間拱起身體、被「愛的小手」毆打、遭辣椒水噴臉、被迫穿女裝等。

受害人患創傷後壓力症候群 若踏入冬天，梁男被罰在洗手槽沖凍水、被抓起腳踝在空中揮舞後再遭丟出，導致其拇指骨頭因此斷裂。由於其母親在醫院上班，他被罵身上帶有細菌，必須戴口罩及不准入教室、不能夠飲水食飯、去小便及使用桌椅，只能夠趴在地上寫字。他甚至被迫吃發霉麵包等，相關惡行一直持續至2013年退出補習班為止。

直至2014年，梁男看到其他幼童受虐新聞，讓他憶起當年不愉快經歷，身心開始出現異常，獲父親送院檢查後證實患上創傷後壓力症候群，供出多年來經歷。2017年3月，台北地方法院開庭審理案件，林漢凌當時否認直接照顧梁男，辯稱對方頭上傷勢是他自己爬上高處被掉下來收音機砸到。劉蕓德稱自己並非梁男的導師，很少接觸對方。金智儀卻供稱虐待行為是受林漢凌指示，並只針對梁男。

同案另2共犯 付罰款代入獄 台北地方法院2020年12月28日一審依故意對兒童犯傷害罪，判處劉蕓德半年得易科罰金之刑，金智儀犯故意對兒童犯傷害罪遭罰半年徒刑，得易科罰金，緩刑4年，並提供90小時義務勞務，同時判處林漢凌入獄3年10個月。劉蕓德與金智儀沒有異議，僅得林漢凌不服判決提出上訴。

在二審中，法官認為林漢凌從事幼兒補教業，對於兒童教養、照顧應該有較高的專業能力及耐心，竟與劉蕓德及金智儀共同施虐，令男童罹有創傷後壓力症候群，妨害身心健全發育，因賠償金額談不攏而未和解，把刑期減少。最高法院認為二審判決沒有違誤，再次駁回上訴，全案定讞。本報綜合報道