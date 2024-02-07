雨雪最強時段已過 續發兩預警

【本報綜合報道】內地雨雪天氣持續，國家防災減災救災委員會辦公室、應急管理部周一開展專題會商，指中東部地區大範圍雨雪冰凍天氣過程最強時段已基本過去，至今未發生重大險情災情。中央氣象台昨日早上繼續發布冰凍黃色預警和暴雪藍色預警。商務部表示，已梳理受影響地區的中央儲備，隨時投放物資到市場，強調目前生活必需品的備貨量能保障民眾農曆新年期間的需求。

據預測，貴州中東部、湖南大部、湖北東南部、江西西北部山區、安徽南部山區、浙江西部山區等地的部分地區周二至周三早上有凍雨，累計凍雨量1至6毫米，局部地區10毫米左右。湖北、安徽、湖南、江西、浙江、重慶、貴州等地部分地區周二至周三有大到暴雪，其中湖南西北部局部地區有20至22毫米大暴雪，上述部分地區新增積雪深度3至8厘米，局部地區可達15厘米以上。安徽、江西、浙江、湖南以及西藏等地部分地區周三至周四仍有10至12毫米大到暴雪，上述部分地區新增積雪深度3至5厘米，局地可逾10厘米。

南方仍有數天較強雨雪 周一的專題會商視像調度安徽、湖北、湖南、貴州等省份，研判重點地區低溫雨雪冰凍災害形勢，細化落實防範應對措施。會商指出，部分省份保交通安全通暢、保電力供應等任務仍繁重，南方部分地區還有兩到3天較強雨雪天氣，需特別關注對春運工作的疊加影響。會上要求，及時採取措施除冰融冰，抓緊搶修故障，恢復正常供電等。應急管理部維持針對安徽、湖北、湖南的低溫雨雪冰凍災害3級應急響應，以及針對河南、重慶、貴州、江西的4級應急響應。