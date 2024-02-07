四川山洪6死 企業12人受查刑拘

【本報綜合報道】四川省涼山州金陽縣去年8月21日突發山洪災害，造成6死21傷，尚有46人失聯。調查報告周一出爐，四川省紀檢監察機關對災害中涉嫌違紀違法、失職塞責的127名中共黨員、監察對象嚴肅追責問責，省公安機關對涉嫌違法犯罪的12名企業人員立案偵查，並採取刑事強制措施。

去年8月發生 46人仍失聯 調查認定，該次山洪災害是由於上游集中強降雨引發多處崩塌、滑坡、泥石流，山洪裹挾大量泥沙，沖毀蜀道投資集團有限責任公司所屬四川公路橋樑建設集團有限公司G4216線金陽至寧南段高速公路JN1項目部鋼筋加工場施工人員駐地，加上加工場汛期違規住人、專案部管理人員不執行疏散避險指令，造成重大人命傷亡。涉事企業有組織實施謊報瞞報失聯人數的違法行為，地方黨委政府、相關部門在災害防範應對、日常防汛管理和專案建設監管等方面履職不到位，涼山州、金陽縣部分幹部默許縱容企業謊報瞞報。

蜀道投資集團有限責任公司黨委書記、董事長唐勇，金陽縣委書記方鳳華等8人，被紀檢監察機關立案審查調查，並採取留置措施。四川路橋建設集團股份有限公司黨委副書記、副董事長、總經理陳良春等12人涉嫌謊報安全事故罪或重大責任事故罪被立案偵查，案件已進入法院審理程序。紀檢監察機關亦對其中10名中共黨員、監察對象給予開除黨籍、開除公職處分，四川省委、省政府責成分管相關工作的兩名副省長和負有責任的21個部門和單位作出深刻檢查。