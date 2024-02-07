北京列車追撞 18人問責

去年底釀130人骨折 經濟損失逾千萬 北京地鐵昌平線西二旗站至生命科學園站上行區間兩輛列車，於去年12月14日傍晚發生追尾事故，導致130人骨折，無人死亡。北京市應急管理局周一公布事故調查報告，指是因為雪天導致列車制動距離延長、運營單位雪天應對措施落實不到位、行車調度員處置不當和列車司機操作不當，造成事故發生；北京市地鐵運營有限公司、北京市交通委員會共18人被追責問責。

事故調查組查明，事發當日北京地區處於暴雪橙色預警期，事發地區正在降雪，當值行車調度員在線路堵塞未完全排除的情況下，解除後方032車扣車，並且未告知032車司機，前方024車在區間臨時停車；032車司機以人工駕駛模式行駛時，在系統提示減速後未及時煞車；同時在降雪天氣之下軌面濕滑，032車煞車制動距離延長，導致與前方正停下的024車發生追撞。

降雪影響煞車 欠特別指引 報告又指，事故暴露的問題包括：運營單位主體責任落實不到位，安全風險辨識和隱患排查治理存在盲區漏洞，未針對降雪天氣制訂區別於日常運營的行車間隔、限速降速等具體措施；行業監管部門未有效落實管行業必須管安全的要求，組織開展安全隱患大排查大整治工作不深不細，未督促運營單位細化工作舉措並壓實工作責任。

另外，北京市紀委市監委經過問責調查，對地鐵昌平線運營單位北京市地鐵運營有限公司和行業監管部門北京市交通委員會共計18人追責問責。此外，公安機關已對該起事故相關責任人員立案調查，北京市地鐵運營有限公司按規定對相關人員進行處理。

針對事故中暴露的問題，事故調查組總結了4方面的主要教訓：包括安全發展理念樹得不夠牢、運營單位主體責任落實不到位、行業監管質效不夠高，及應急處置準備不足。同時，提出5項整改和防範措施建議：強化底線思維，樹牢安全發展理念；完善技防手段，提升本質安全水平；規範運營管理，提升風險防範能力；深化協同配合，做好應急處置準備；嚴格安全監管，督促主體責任落實。該宗事故造成3人重傷、70人輕傷，無人死亡。直接經濟損失約950.8萬元人民幣（約1,043萬港元）。本報綜合報道