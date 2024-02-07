美派陸軍特種部隊 駐台灣協訓

台灣傳媒周一報道，美國2023年度國防授權法生效後，今年起美軍顧問長駐台灣金門和澎湖陸軍兩棲營，美國陸軍特種部隊旗下各派出3人小組，進駐到台灣陸軍兩棲營與高空特勤中隊常駐協訓，成為駐訓觀察員。台灣國防部表示，該法協助台灣制訂全面培訓與制度化能力，涉外軍事交流均依年度計劃執行。（綜合報道）