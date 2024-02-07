中日經貿對話 擬華企定期到訪

中國國際貿易促進委員會會長任鴻斌和中國企業代表團，周一與日中經濟協會的會員企業高層等在東京舉行對話。任鴻斌透露，計劃今後每年都派中國企業代表團訪日，期待加強兩國企業合作。日中經協會長進藤孝生談及上月訪華，稱此行成為促進兩國經濟交流非常重要的機會。（綜合報道）