2月7日(三)
兩岸國際
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
02月07日 (三)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
王毅晤挪威外相 深化多方合作
中共中央政治局委員、外交部長王毅在北京與挪威外相艾德周一舉行會談。雙方同意繼續深化各領域務實合作，探討建立雙邊綠色轉型合作對話，推進往來便利化；共同倡導多邊主義和自由貿易，就應對氣候變化、保護生物多樣性等共同挑戰加強協作。（綜合報道）
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/兩岸國際/odn-20240207-0207_00178_008/王毅晤挪威外相--深化多方合作
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc