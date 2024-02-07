王毅晤挪威外相 深化多方合作

中共中央政治局委員、外交部長王毅在北京與挪威外相艾德周一舉行會談。雙方同意繼續深化各領域務實合作，探討建立雙邊綠色轉型合作對話，推進往來便利化；共同倡導多邊主義和自由貿易，就應對氣候變化、保護生物多樣性等共同挑戰加強協作。（綜合報道）