美航母抵關島補給 華4艦駛回東海

【本報綜合報道】中美兩國在第一島鏈外的菲律賓海軍事活動頻繁，美國在該海域部署兩艘航空母艦，其中一艘昨日抵達戰略要地關島休整補給。中國3批合共4艘軍艦先後穿越宮古海峽返回東海，疑似完成對美方航空母艦的監視及情報收集任務。

美4架B52H轟炸機派駐關島 美國海軍目前在菲律賓海部署航空母艦卡爾文森號及羅斯福號，根據美國關島海軍基地昨日發布的訊息，羅斯福號當天抵達上址展開預定的港口訪問行程。

與此同時，美國空軍在關島安德森空軍基地部署B52H戰略轟炸機，執行印太地區轟炸機特遣隊任務；根據美國國防部最新發布的照片顯示，現時總共有4架B52H戰略轟炸機進駐關島基地。

另一方面，日本防衞省統合幕僚監部通報，中國海軍815A型電子偵察艦天權星號上周六取道宮古海峽，由菲律賓海駛入東海；815型電子偵察艦北極星號翌日也過航該海峽離開菲律賓海回到東海。外界猜測它們部署菲律賓海是監視美國航空母艦。中國海軍052C型驅逐艦長春號與054A型護衞艦益陽號周一通過宮古海峽返回東海。