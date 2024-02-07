危地馬拉冀保台關係 與陸經商

擬設貿易利益辦 北京促順應大勢 台灣在中美洲的邦交國危地馬拉，其新任外長馬丁內斯（Carlos Ramiro Martínez）前日向英媒表示，該國正考慮跟中國大陸建立正式的貿易關係，但計劃維持與台灣的現有關係。中國外交部發言人汪文斌昨日表示，希望危地馬拉新政府順應歷史大勢和時代潮流，盡早作出符合危地馬拉國家和人民根本和長遠利益的正確決斷。

馬丁內斯表示，危地馬拉將在他們一直以來的層面上，持續與台灣合作，但總統阿雷瓦洛（Bernardo Arevalo）已指出，該國不能忽視大陸的影響力與力量。馬丁內斯提到，該國有興趣跟陸方接觸，嘗試在貿易方面發展關係，具體可能設立一個貿易利益辦事處，將有助為該國產品找到大陸市場。他強調，危地馬拉正公開推進此事，並非針對台灣或美國的伏擊。阿雷瓦洛在競選期間，曾稱會尋求與北京建立關係。

總統勝選後曾公開對台友好態度 對於危地馬拉打算與大陸建交，台灣外交部副發言人蕭光偉表示，針對危地馬拉新政府團隊在去年大選前後，曾多次提及維繫台危邦誼及與大陸發展經貿關係互不衝突的說法，台灣外交部已多次說明，危地馬拉總統阿雷瓦洛無論在選前或勝選後都曾多次公開表達支持台危邦交，其立場始終一致。

蕭光偉指出，台灣外交部長吳釗燮於上月14日出席危地馬拉新任總統及副總統就職典禮期間，阿雷瓦洛曾主動向吳釗燮表示將信守維護台危邦誼，並樂願與台灣持續加強合作，使台危雙邊友好關係更加茁壯。台灣外交部將在秉持兩地共享民主、自由等普世價值及友好合作的基礎上，持續與阿雷瓦洛總統及新政府團隊深化兩地間各項長期合作與交流，積極鞏固台危長期友好邦誼，追求兩地人民最大福祉。

危國倘投陸 台拉美友邦剩伯利茲 在北京，汪文斌昨日表示，世界上只有一個中國，一個中國原則是國際社會普遍共識和國際關係基本準則，是中國同所有國家開展合作的根本前提和政治基礎。他指全世界已有183個國家與中國建立外交關係，充分證明堅持一個中國原則，是國際大勢、人心所向、大勢所趨。

危地馬拉位於中美洲，該國自1933年6月15日與台灣建立外交關係至今，雙方在經貿投資、教育文化、產業技術、基礎建設、軍事、衞生等方面均有合作，而危地馬拉亦是目前台灣邦交國中，人口最多的國家。倘若危地馬拉與台灣斷交，伯利茲將是台灣在中美洲最後的盟友。本報綜合報道

馬丁內斯稱危地馬拉考慮與中國大陸建立正式的貿易關係。 台灣協助危地馬拉興建公立醫院新院區。 台灣斷交國與餘下邦交國