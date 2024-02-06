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道路結冰滯家 積雪砌蛋糕慶生

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中國湖北省荊門市一對父母近日因大雪道路結冰，無法出門為9歲兒子買生日蛋糕。母親陳女士稱，兒子每年都期望生日能吃蛋糕，為彌補對方遺憾，夫妻二人偷偷在室外用積雪堆砌出一個雙層「蛋糕」，上面還放上車厘子等裝飾，似模似樣。最後父親在一家人吃飯時端出「蛋糕」，兒子見狀立刻感到驚喜又害羞，難掩歡笑。
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