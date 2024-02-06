走訪學校鄉村 夫婦宣揚動物知識惠社區
【本報綜合報道】澳洲一對夫婦去年搬到南澳省東南部佩諾拉後，積極向社區居民介紹蒙面貓頭鷹、黑頭蟒和輝鳳頭鸚鵡等當地野生動物。兩人除參加鄉村和學校活動，亦會探訪幼稚園、殘疾和老人中心，分享動物的美妙之處。
兒童抱蛇提高自信
路易絲（Louise McKay）和丈夫麥凱（Al McKay）曾在昆士蘭省從事野生動物教育和保育工作數十年，直言介紹動物知識給經常錯過動物的人群才能帶來最大回報，例如殘疾人士和兒童。麥凱指，向視障人士科普野生動物知識最令他感到印象深刻，對方也因能觸摸和聞到動物而擁有難忘經歷。路易絲表示，在幼稚園的分享經歷同樣美好，兒童抱蛇時眼中充滿驚訝的神色，不僅十分可愛，也能提高自信。
路易絲指，與長者分享動物知識令她感到高興，對方往往對動物的態度會從內向警惕，變成敢於撫摸動物並展露笑容，她也會因此感到欣慰。有護理中心工作人員表示，部分長者已許多年沒有說話，但接觸動物後竟然開始與人交流，甚至分享童年回憶和故事。
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