走訪學校鄉村 夫婦宣揚動物知識惠社區

【本報綜合報道】澳洲一對夫婦去年搬到南澳省東南部佩諾拉後，積極向社區居民介紹蒙面貓頭鷹、黑頭蟒和輝鳳頭鸚鵡等當地野生動物。兩人除參加鄉村和學校活動，亦會探訪幼稚園、殘疾和老人中心，分享動物的美妙之處。

兒童抱蛇提高自信

路易絲（Louise McKay）和丈夫麥凱（Al McKay）曾在昆士蘭省從事野生動物教育和保育工作數十年，直言介紹動物知識給經常錯過動物的人群才能帶來最大回報，例如殘疾人士和兒童。麥凱指，向視障人士科普野生動物知識最令他感到印象深刻，對方也因能觸摸和聞到動物而擁有難忘經歷。路易絲表示，在幼稚園的分享經歷同樣美好，兒童抱蛇時眼中充滿驚訝的神色，不僅十分可愛，也能提高自信。