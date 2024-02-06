俄太空人離開地球 停留878日歷時最久

俄羅斯聯邦太空總署（Roscosmos）周日宣布，截至當天俄羅斯時間上午11時30分（即香港時間周日下午4時30分），正在國際太空站執行任務的俄羅斯太空人科諾年科（Oleg Kononenko），已在長期航天任務中停留太空超過878日，打破同為俄籍太空人帕達爾卡（Gennady Padalka）的紀錄，成為全球在太空停留最久的人。

料今年9月下旬完成任務 59歲的科諾年科2008年4月首次升空，去年9月15日搭乘聯盟MS24太空船執行為期一年的任務，這已是他第5次飛往國際太空站，預計至今年9月23日、任務結束時將累計停留太空1,110日。他表示，前往太空並非為了打破紀錄，而是源於自身興趣，但對取得的成就感到自豪，其中最令他驕傲的是人類在太空停留總時間最長紀錄，仍然由俄羅斯太空人保持。

科諾年科講述在太空的生活，指自己會定期健身運動，以應付無重狀態對身體的影響，又指回到地球才感受到自己錯過了許多重要的人生經歷，例如其子女有數百日在沒有父親的情況下生活，不過如今執行太空任務期間，也能通過視訊通話和短訊與親人保持聯繫，不會感到寂寞。本報綜合報道