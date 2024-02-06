波音自爆機身鑽錯孔 50架737 MAX再加工

波音737 MAX系列客機的安全性備受質疑。圖為737 MAX 9客機。

美國飛機製造商波音公司近年出廠質量備受質疑之際，旗下波音民用飛機集團行政總裁斯坦‧迪爾（Stan Deal）前天致函波音員工提到，部分737 MAX系列客機機身存在鑽錯孔洞問題，將安排約50架仍未交付同型號飛機接受額外加工。

獲供應商通知 CEO認責 美媒前天報道，斯坦‧迪爾當天在內部備忘錄承認，波音上周四收到負責製造737 MAX機身供應商勢必銳航空系統公司（Spirit Aerosystems）通知後得悉，部分737 MAX機身兩個孔洞位置並不完全符合公司要求。他強調縱使上述問題不會影響飛行安全，所有同型號客機可繼續安全運作，不過不得不額外加工多架未交付飛機，並解釋：「鑑於我們對每次都交付完美飛機承諾，這是唯一可行辦法。」

涉窗框組件問題 未交付 談及會否影響交付737 MAX時，斯坦‧迪爾稱已指示其中一間主要供應商暫緩發貨，直至所有零件均符合要求為止，這將導致生產出現延遲問題。波音則稱正確認有關指令，預料需時數天才知道到底需要多長時間額外加工。

消息指，是飛機機身窗框組件孔洞位置出錯，截至上周五為止，波音與勢必銳航空系統公司已檢查47架737 MAX，當中22架發現上述問題，佔總數大約一半。他們警告，即使是一些服役中同型號客機，或存在鑽錯孔洞問題。

勢必銳航空系統公司發言人隨後亦證實，公司知曉上述問題，正與波音保持密切溝通。該公司去年亦發現部分737 MAX隔板鑽錯孔洞，結果需押後生產程序。美國聯邦航空局（FAA）上月下令，除非波音妥善解決質量控制問題，否則不會同意擴大生產737 MAX要求，也不會批准增加737 MAX生產線。本報綜合報道

波音737 MAX 9客機早前發生艙門半空飛脫事件。 波音737 MAX系列客機的生產過程被指監管不足。