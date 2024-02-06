南部城市被指聖戰之都 美總統斥反回言論

【本報綜合報道】美國《華爾街日報》上周五刊登一篇評論文章，形容密歇根州南部城市迪爾伯恩（Dearborn）為「聖戰之都（Jihad Capital）」，引起爭議。總統拜登周日未有直接點名《華爾街日報》或文章作者，但譴責反回教言論是可能導致回教恐懼症和反阿拉伯仇恨的原因。

美媒文章暗示宗教領袖撐哈馬斯 引起爭議的文章題為「歡迎來到美國聖戰之都迪爾伯恩」，由中東媒體研究所執行董事斯大林斯基（Steven Stalinsky）撰寫。文章內容暗示當地宗教領袖、政治人物及居民，支持巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）和極端主義。迪爾伯恩是阿拉伯裔美國人比例最高的美國城市之一，當地54%人為阿拉伯裔。

迪爾伯恩市長哈穆德（Abdullah Hammoud）稱文章「鹵莽、偏執、仇視伊斯蘭」。《華爾街日報》未有回應置評；斯大林斯基表示堅持自己觀點，並稱由其研究所編製的影片顯示，迪爾伯恩曾經舉行「令人震驚的反美和支持聖戰遊行」。惟英國傳媒指出，無法核實上述影片的拍攝地點與日期。