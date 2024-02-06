37澳洲兵赴關島 學維修核潛艇

【本報綜合報道】澳洲在美國協助下逐步建立操作核動力攻擊潛艇的能力。澳洲國防部周日表示，澳洲皇家海軍一批為數37名官兵已經啟程前往美國關島，準備加入美國海軍一艘潛艇支援艦，從美方學習維修核動力攻擊潛艇的知識、技能、經驗。

澳洲國防部表示，澳洲皇家海軍官兵將登上美國海軍潛艇支援艦埃默里‧S‧蘭德號，在最多5個月的時間內從美方人員學習相關知識、技能、經驗。當局形容這是一個重要里程碑，有助建立支援澳洲未來核動力攻擊潛艇的人力。澳洲皇家海軍計劃今年下半年在西澳省斯特靈海軍基地，首次參與維護一艘美國核動力攻擊潛艇。

澳洲擁有核動力攻擊潛艇是澳英美三方安全夥伴關係重要部分，根據有關計劃，斯特靈海軍基地最快2027年起啟動西部潛艇輪換部隊，美國及英國將以輪換形式在當地前沿部署核動力攻擊潛艇，分別是美方最多4艘維珍尼亞級、英方一艘機敏級。澳洲也將向美國採購維珍尼亞級，最終目標是研發及生產新一代核動力攻擊潛艇。