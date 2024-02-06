傳哈馬斯願意釋所有人質 前提以軍停行動

【本報綜合報道】國際社會關注以色列與巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯，能否達成新一輪停火及交換人質囚犯協議。周日最新報道指出，哈馬斯願意釋放餘下以色列人質，條件必須是以方首先全面停止在加薩地帶的軍事行動，以及結束這場戰爭。

內塔尼亞胡倡人質3換1 美國、卡塔爾、埃及正在斡旋以哈雙方，多間以色列希伯來傳媒報道，哈馬斯不太可能立即對停火協議草案作出回應。哈馬斯高級官員向卡塔爾半島電視台表示，正在就有關停火協議草案諮詢各個派系，表示快將就此提交回應。以色列希伯來傳媒指出，哈馬斯領袖辛瓦爾將要求得到「有力」的保證，確保戰爭結束及以色列撤軍。有接近哈馬斯的消息人士聲稱，未接近達成協議，並確認結束戰爭是訴求之一。

以色列戰時內閣周日舉行會議，官員討論多項議題，包括長時間停止在加薩地帶的軍事行動後，恢復全面戰鬥的可行性，以及最新協議會否釋放全數仍然被扣押在加薩地帶的132名人質、以方應該釋放的巴勒斯坦囚犯身份。總理內塔尼亞胡指出，每當哈馬斯釋放一名人質，以色列就釋放3名囚犯，但強調在實現所有軍事目標前不會結束戰爭，包括消滅哈馬斯、救回所有人質、確保加薩地帶不再威脅以色列。