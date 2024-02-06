懶理美施壓 以總理：拒為和談而和談

【本報綜合報道】以色列自與巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯爆發戰爭後，與盟友美國的關係變得緊張。面對美方施壓要求盡快結束衝突，以色列總理內塔尼亞胡周日明言不會為了和談而和談，即使盟友不同意，以方仍然作出符合自身利益的決定。

美特使訪以 提出緩黎巴嫩危機方案 為緩和中東緊張局勢，拜登政府派國務卿布林肯及特使霍克斯坦到當地斡旋，主要議題除了是以哈衝突外，還有以色列與北部鄰國黎巴嫩的武裝組織真主黨衝突。霍克斯坦上周六在以色列特拉維夫與以色列國防部長加蘭特會面，以色列傳媒報道，美方在會上傳達就以黎局勢可能達成外交解決方案的「訊息」，當中包括真主黨撤離以黎邊境地區；報道續指，以色列高級官員對達成協議感到樂觀。

以色列希伯來傳媒報道報道，由美國斡旋的以黎協議分為三大階段，第一階段將是真主黨部隊向後撤離至遠離邊境8公里至10公里的地方；第二階段是在黎巴嫩接壤以色列邊境地區增加部署黎巴嫩政府軍及聯合國部隊；最後階段是安排受戰火影響的以北地區居民及黎巴嫩南部地區居民，各自返回家園。以色列與黎巴嫩也談判設立一條實際存在的陸地邊界，目前兩國陸地邊界屬聯合國執行的停火線。

內塔尼亞胡