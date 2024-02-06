美再毀也門叛軍5導彈 1枚涉陸攻

【本報綜合報道】美國軍方周日繼續與也門叛軍青年運動交手，最新一次是兩度先發制人打擊，合共摧毀5枚巡航導彈，其中4枚是反艦武器，餘下一枚是陸攻武器。

青年運動恐攻擊吉布提 負責中東地區軍事行動的美國中央司令部通報，也門薩那時間周日凌晨5時30分及上午10時30分，美方部隊分別打擊一枚陸攻巡航導彈，以及4枚準備發射攻擊紅海船艦的反艦巡航導彈。

通報指出，導彈位於青年運動在也門的根據地，並判斷它們對區內美國海軍艦艇及商船構成迫在眉睫的威脅，於是採取自我防衞行動。美國中央司令部聲言，這些行動將為美國海軍艦艇及商船，營造更安全航行的國際海域。

美國中央司令部較早前公布，也門薩那時間周日凌晨4時，以自我防衞為由對青年運動一枚反艦巡航導彈發動先發制人打擊，意味美國軍方於周日合共摧毀6枚巡航導彈。值得留意的是，美國新一輪打擊目標包括陸攻巡航導彈，令人懷疑青年運動是否計劃襲擊曼德海峽對岸、相距僅百多公里的吉布提；當地設有美國唯一非洲永久軍事基地，有助向北面紅海、東面亞丁灣投射兵力。中國解放軍也在吉布提設置基地。

與此同時，美國中央司令部公布上周六與英國空襲青年運動目標的最新畫面，表示參與行動的部隊包括美國海軍神盾驅逐艦格雷夫利號與卡尼號、航空母艦艾森豪威爾號；格雷夫利號與卡尼號發射戰斧陸攻巡航導彈，艾森豪威爾號出動艦載戰機。