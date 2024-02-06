美空襲兩國 無伊朗革命衞隊成員亡

【本報綜合報道】美國上周五報復駐約旦部隊受襲傷亡，空襲敍利亞及伊拉克合共85個目標。美國傳媒周日引述美方官員報道，其中84個目標被摧毀或受損，沒有迹象顯示有伊朗革命衞隊成員被炸死。白宮同時呼籲伊拉克政府制止國內民兵威脅。

這是美國首次同步對敍利亞及伊拉克採取軍事行動，從德州戴斯空軍基地調派至少兩架空軍B1B超音速轟炸機，取道大西洋及地中海上空後向目標投放多枚聯合直接攻擊彈藥。報道指出，美國駐敍利亞部隊在空襲翌日、即上周六遭攻擊，地點是幼發拉底任務支援站，施襲者向上址發射兩枚火箭，未有造成人員受傷或裝備受損。

白宮籲伊拉克制止民兵 伊拉克是美國在中東地區的主要反恐盟友，今次空襲行動引述外界關注兩國關係會否受影響。白宮國家安全委員會發言人柯比周日表示，伊拉克政府必須主動制止攻擊美國駐軍的武裝組織威脅，揚言美方不會對士兵被殺坐視不理，必定有所回應。伊拉克外交部表示平民死於美國空襲，重申伊方不想成為敵對國家之間的角力場。

中方促各方遵守國際法 中國外交部發言人汪文斌昨日表示，敍利亞及伊拉克是主權國家，中方反對違反《聯合國憲章》、侵犯他國領土主權及安全的行為；當前中東地區局勢高度複雜敏感，中方敦促有關方面切實遵守國際法、冷靜克制，以免局勢進一步升級甚至失控。