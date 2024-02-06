續報復部隊約旦遇襲傷亡 美未排除攻伊朗

美國上周五為駐約旦陣亡士兵報復，轟炸伊朗勢力位於敍利亞及伊拉克的目標，外界關注美方下一步會否「源頭打擊」直接空襲伊朗境內；白宮國家安全顧問沙利文周日沒有排除這個可能性，聲言將採取進一步行動。伊朗軍方同時警告美國不要輕舉妄動，試圖攻擊兩艘部署區內、被指是前沿作戰基地的貨船。

沙利文接受傳媒訪問時，被主持人問及美國是否已經排除打擊伊朗境內目標這個選項，他起初表示不會談論美方包含或排除哪些軍事行動，僅表示「總統（拜登）決定有力地回應針對我方人員的攻擊」，但同時強調拜登無意尋求中東地區爆發一場更廣泛的戰爭。主持人追問攻擊伊朗領土是否不在考慮選項之列、「你沒有排除它」時，他只是再次表達上述立場，表明不會說明美方的回應包含或排除哪些選項。

當被要求說明「採取進一步行動」的意思時，沙利文表示不會形容行動的性質，理由是不想向另一方揭露美國的意圖，僅強調上周五的空襲行動，不代表美方回應當天結束。他又稱，親伊朗武裝組織對美國駐軍的攻擊，與也門叛軍青年運動向紅海開火是相關性質的挑戰，形容伊朗對中東地區不穩定局勢的責任，是重大及有害。

兩貨船疑前沿基地 伊朗：勿攻擊 拜登周日根據《戰爭權力決議》致函國會眾議院議長和參議院臨時議長，匯報他指示軍方向伊朗革命衞隊及附屬武裝組織在伊拉克及敍利亞使用之設施，進行定點打擊的情況。拜登表示，如有必要將酌情指示採取更多措施，回應針對美國駐軍及設施的一系列襲擊；又稱打擊行動阻止對美方人員及設施發動或支持進一步的襲擊。

外界普遍認為，一旦美國決定向伊朗動武，目標可能是伊朗部署中東地區的艦艇，例如用作前沿作戰基地的貨船貝赫沙德號（Behshad）及薩維茲號（Saviz）。伊朗軍方周日發表聲明，形容上述貨船是「海上軍械庫」，其中貝赫沙德號用於支援伊朗打擊紅海及亞丁灣海盜活動的任務。聲明警告對付貝赫沙德號或類似艦艇的恐怖主義活動，危害國際航運路線及安全，參與方承擔潛在未來國際風險的全球責任。

美國傳媒指出，貝赫沙德號目前停靠與也門一海之隔的吉布提，薩維茲號位於印度洋。兩艦曾經部署紅海，薩維茲號2021年在襲擊中受損，被指是遭以色列人員在船身安裝炸藥所致；貝赫沙德號其後接手巡航紅海，並獲得至少兩艘伊朗軍艦保護。上述兩艘貨船涉嫌協助青年運動走私武器，並向對方提供情報用於襲擊區內船艦。

聯軍基地遭無人機襲擊 7死18傷 另外，總部設在英國的敍利亞人權觀察組織表示，以美國為首聯軍在敍利亞東部代爾祖爾省的基地周日遭無人機襲擊，造成7名敍利亞民主部隊成員死亡，另有18人受傷，部分傷者情況嚴重；親伊朗武裝組織伊拉克伊斯蘭抵抗運動承認責任。本報綜合報道

拜登（左）與沙利文（右）均表示美國的回應陸續有來。 伊朗軍用貨船基本規格 紅海地區局勢最新發展