家屬證遺囑獲忠實執行 旅美華哲學家李澤厚冷凍頭顱

【本報綜合報道】旅居美國著名哲學家李澤厚是中國湖南寧鄉人，2021年在美國科羅拉多州逝世，享年91歲。他生前留下「冷凍頭顱」遺囑，留作後人研究。李澤厚友人、學者馬群林近日發文稱，李澤厚頭顱已放在一間冷凍機構，遺囑得到忠實執行。

待500年後拿作研究 內媒日前報道，李澤厚生前曾受訪稱，死後不會有墓誌銘，準備將來把腦袋留下來冷凍，待過300或500年後被其他人拿出來研究。他強調已與妻子及孩子交代好此事，期待將來腦科學發達後驗證自己積澱理論。資料顯示，他主要從事中國近代思想史、哲學及美學研究。

馬群林稱，他去年12月見到從美國回來李澤厚夫人馬文君、兒子李艾。李艾親口告訴他，父親2021年11月2日因病在家中去世，於是通知美國冷凍機構履行父親生前冷凍頭顱遺囑，遺體經火化後已葬在美國。