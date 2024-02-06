烈犬傷人 飼主負全責

最高法公布案例 不論受害者有否過錯 面對烈性犬咬人事故近年頻生，最高人民法院（最高法）昨天發布多宗飼養動物導致他人受到損害典型案例，其中一宗案件更裁定，假如「禁止飼養的大型犬傷人，無論受害人有無過錯，狗主應承擔全部責任」。

在一眾案例中，狗主劉××飼養一隻阿拉斯加犬，屬該市建成區內禁止飼養大型犬。他早前在屋苑放狗時，巧遇7歲徐××及對方祖母王××逗玩其愛犬。就在此時，他的阿拉斯加犬抓傷徐××面部，雙方協商賠償事宜未果，最終被起訴要求賠償醫療費等各項費用3萬多元人民幣（約3.3萬港元）。

審理法院認為，動物飼養人飼養動物，在享受樂趣同時應承擔較高管理責任等。另外，民法典亦規定，如禁止飼養的烈性犬等危險動物造成他人損害，動物飼養人或管理人應當承擔侵權責任。飼養人或管理人違反規定飼養烈性犬等危險動物，具有嚴重主觀過錯，飼養人或管理人應承擔侵權責任。在本案中，劉××飼養的阿拉斯加犬屬該市禁止飼養大型犬，縱使徐××逗犬有錯，也不能減輕劉××責任，因此裁定被告應給予賠償。

無接觸式傷害亦需承擔責任 除了狗隻直接造成他人身體受傷需要賠償，最高法亦提到，即使是「無接觸式傷害」，飼養人也需擔責。例如，張×甲早前駕駛電動單車途經某村路段時，被張×乙飼養黑色大犬追逐，導致驚嚇摔倒，膝關節受傷，事後要求對方賠償各項損失。

審理法院認為，飼養動物危險性不僅指身體上直接接觸所致傷害，給予他人造成驚嚇也屬危險之一。張×甲損害與張×乙飼養狗隻致使被侵權人受到驚嚇之間的確存在因果關係，被告作為飼養人未盡合理管理義務，即使不能證明是否存在故意，應當承擔全部賠償責任。

根據中國寵物行業白皮書顯示，全國城鎮2022年度鎮犬隻數達到5,119萬隻。最高法最後呼籲狗主文明養狗、依規養狗，強化養狗有責、養狗負責意識，形成嚴格執法、全民守法養犬氛圍和環境。有關負責人期望，狗主攜帶寵物出行同時，能夠攜上規則、記住安全、扛起責任，為自己及他人幸福、快樂、祥和履行義務。本報綜合報道