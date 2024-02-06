刀斬車撞報復殺6人 男子判死

【本報綜合報道】浙江省溫州市平陽縣一名男子去年1月因糾紛問題，以刀劈斬及駕車撞擊等手段，連環殺害6人，包括遠房親戚。他上周六在溫州市中級人民法院被裁定故意殺人罪及搶劫罪罪成，被判死刑，並被剝奪政治權利終身。

婚姻變故財務惡化歸咎事主 案情指，被告楊功迅父親與47歲受害人楊×垢父親為遠堂兄弟，雙方2018年1月因房產問題互毆，之後達成和解。由於父親之後因冠心病住院接受手術，楊功迅認為一切與此前糾紛有關，故反悔和解，之後獲屬地社區書記白×已及村委會副主任楊×克介入，不過其婚姻變故及經濟狀況惡化等問題，於是預謀報復。2023年1月19日，他在縣內殺害白×已及對方岳母、楊×垢及對方父母及楊×克母親後自首。

法院認為，楊功迅行為構成故意殺人罪及搶劫罪，應數罪併罰，其殺人犯意堅決，犯罪手段特別殘忍，情節特別惡劣，罪行極其嚴重，應予嚴懲。法院又指，楊功迅雖已自首，但其採取極端暴力方式洩憤報復，殘殺無辜老弱，於法不容，不足以對其從輕處罰。