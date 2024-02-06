28省4.5萬人涉緬北電騙案

【本報綜合報道】內地電騙問題愈來愈嚴重，最高人民檢察院前天公布，全國檢察機關去年1月至11月起訴透過電訊網絡實施詐騙罪犯達到超過4.2萬人，較前一年同期大升63.5%，逾12.9萬人涉及協助資訊網絡犯罪活動罪名，較前一年同期上升13.2%。

起訴全國電騙犯 去年增逾6成 最高檢第四檢察廳廳長張曉津周日表示，檢察機關依法從嚴懲治電訊網絡詐騙及其關聯犯罪，最高檢會同公安部掛牌督辦5宗特大跨境電詐案件，先後向28個省份交辦督辦涉緬北電訊網絡詐騙案件，多達4.5萬人涉案。最高檢強調要加強國際合作，推動國際社會凝聚打擊合力，營造全民反詐氛圍。

電訊網絡詐騙呈集團化、產業化、鏈條化、跨境化態勢，境外出現以「工業園區」、「科技園區」為幌子超大犯罪集團，從單獨實施詐騙犯罪到衍生出故意傷害、非法拘禁等嚴重暴力犯罪，嚴重損害民眾安全感。最高檢指出，為境外電騙集團提供協助境內外相關黑產鏈條更完整，人員、資訊、技術、資金等黑產模組更穩定，技術門檻進一步降低，資金管道交織隱蔽，社會危害極大。