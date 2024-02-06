內地發兩預警 多省雨雪阻交通

【本報綜合報道】中央氣象台昨天傍晚發布冰凍黃色預警及暴雪藍色預警警告，重慶東南部、貴州北部、湖北南部、安徽南部、湖南北部、江西北部、浙江西北部等地部分地區由即日起至明天會有大到暴雪，局地迎來大暴雪，貴州中東部、重慶東南部、湖南大部、湖北東南部、江西西北部山區、安徽南部山區、浙江西部山區等地部分地區由即日起至今天則有凍雨。

武漢取消339航班 受大規模雨雪天氣影響，廣鐵集團前天公布由即日起至昨天共停20班高鐵，渝廈及張吉懷高鐵限速運轉。另外，湖北等地機場亦出現關閉跑道及取消航班情況，其中武漢天河國際機場截至前天已取消339班航班，武漢鐵路同日亦停駛141對列車。

網傳一名男子準備從上海返回重慶，因大雪滯留武漢高速，8小時才開車20公里。湖北一名女子在神農架林區旅遊後返回武漢，途中塞車超過15小時，在車上飢寒交迫。另有從廣東廣州返回陝西西安男子亦遭遇長達17小時塞車困境，獲高速公路附近民眾提供食物及熱水。