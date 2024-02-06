積雪壓垮街市頂棚 湖南 湖北 兩死14傷

內地多地農曆新年前飽受雨雪天氣困擾，其中湖南省益陽市南縣人民路集貿大市場因積雪過多，頂棚昨天發生局部垮塌事故，一共造成一人死亡，13人受傷。連同湖北省潛江市另一菜市場前天亦發生同類事故，兩省短短兩天之內已有多人因極端天氣間接傷亡。

垮塌範圍達1000平方米 涉事人民路集貿大市場昨天早上10時15分左右發生大面積垮塌，範圍達到1,000平方米，一度傳出多人被困消息。大批搜救人員隨即到場，最終救出14名受困人士，其中一人送院後證實死亡，其餘13人正在醫院接受治療，均無生命危險。由網上流傳照片可見，垮塌頂棚屬彩鋼棚，棚上還有積雪。

市場負責人稱來不及清雪 一名附近商戶受訪時稱，部分受困同行成功自行逃離險境，又指當地最近數天下了一場大雪，積雪達到10至20厘米厚，是他自2008年以來見過最大一場雪。另一名商戶則指，垮塌頂棚呈弧形狀，棚內擺賣商戶多是從周邊農村前來，由於最近兩天大雪，人數較平時日子為少。市場負責人澄清，他們也不是沒有清雪，只是過去數天實在太過大雪，還未清理完就發生慘劇。

早在事故發生前，益陽市前天曾召開低溫雨雪冰凍災害防禦視頻會商調度會。市委書記陳竟強調要以極端負責態度，極其嚴密措施，極為有力落實，全力以赴打贏應對本輪低溫雨雪冰凍天氣硬仗，堅決防範遏制較大及以上安全事故發生，確保人民群眾生命財產安全，以幹部辛苦指數換取全市人民幸福指數。

除了湖南，湖北潛江老新鎮農貿市場前天早上7時左右亦因積雪導致頂棚局部倒塌，造成兩人受傷，其中一人送院後死亡。事故發生後，潛江已深入調查成因，並在全市範圍內摸排整改、舉一反三，防止類似事故再次發生。本報綜合報道