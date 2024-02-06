美施壓巴新 促勿與華警務合作

【本報綜合報道】巴布亞新幾內亞正在與中國談判安全與警務合作協議，美國副國務卿維爾馬（Richard Verma）周日公開向巴新施壓，警告中國在國防或投資方面的保證代價高昂，中方與美國及澳洲等盟友爭奪地區影響力，美方及盟友必須積極競爭。

美積極擴大在太平洋島國影響力 維爾馬訪問澳洲期間接受當地傳媒訪問，表明美方希望看到外界選擇與遵守規則、符合國際標準的國家合作，達成安全協議、投資機會或先進的互聯互通，中國已經表明對現代以規則為基礎的國際秩序不感興趣。

維爾馬談及中國時，形容獨裁政權作虛假承諾，例如有國家會發現中國的投資協議可能是債務陷阱，維爾馬強調有其他選擇。

維爾馬稱，美國積極擴大其在太平洋島國的存在，包括在湯加、基里巴斯、所羅門群島新設立大使館，擴大在斐濟使團並加強當地的對外援助辦事處，為該地區提供每年3.5億美元（約27.3億港元）的援助和發展計劃，以及鋪設水下光纖電纜的私營部門項目，首次將所有太平洋國家連接。維爾馬強調美國仍然重視太平洋，60%美國海軍駐紮當地。