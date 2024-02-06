福建號側面曝光 專家指升降機載荷力強

【本報綜合報道】內地官媒近日首次發布中國第3艘航空母艦福建號側面全身照片，可清晰看到甲板上的情況。內地傳媒周日引述評論員石宏表示，福建號最新側面照與一個月前的全身正面照應屬於同期的不同角度，在拖船幫助下重新入塢的過程中拍攝；航空母艦公開的角度愈多，所展示的細節亦愈多。

以電磁彈射器為例，之前的正面照可看到福建號3條電磁彈射器滑道在飛行甲板上的布局。石宏認為新相顯示福建號彈射器滑道的長度，意味它能夠彈射起飛重量很大的艦載機。正面全身照只能看到福建號的艦島前面有一部升降機，但看不出升降機與艦島之間的距離、升降機的尺寸大小等。石宏表示，側面全身照可清楚顯示艦島前後各有一部升降機，升降機的闊度尺寸很大，可見提升艦載機的能力很強。

台指陸7架次機艦 周邊持續活動 石宏表示，官方公開第二張角度不同的福建號全身照，可傳遞出福建號距離海試日期愈來愈近，同時兼顧保密性。目前中國周邊安全情勢較嚴峻，公開福建號新照片可展示國防現代化方面的成就，警告試圖搞事的宵小之輩等。甲板上可見摺疊翼艦載戰鬥機，石宏指此舉是用作實地測試甲板如何擺放艦載機、升降機將艦載機在甲板與機庫之間轉運、機庫內如何停放艦載機等情況。

另一方面，台灣國防部昨日發布消息，至當日清晨6時前24小時內，偵獲解放軍軍機2架次和軍艦5艘次，持續在台灣周邊海空域活動。解放軍南部戰區近日開展實戰化飛行訓練，包括多架殲15艦載戰機，奔赴目標空域展開對海突擊、對抗空戰等訓練。