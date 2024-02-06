美大使首訪哈爾濱 讚賞冰雪大世界

【本報綜合報道】黑龍江哈爾濱冰雪遊火爆，美國駐華大使伯恩斯近日前往當地湊熱鬧。他上周六至周日在社交網分享此行，展示自己去了哈爾濱冰雪大世界的照片，並稱讚該處是藝術、創新和絕對雄心的結合，「真正令人折服」。

這是伯恩斯首趟哈爾濱之旅，體驗零下低溫，他稱自己來自美國的「東北」，波士頓的寒冬讓他訓練有素。期間他參觀哈爾濱猶太歷史文化博物館、美國駐哈爾濱領事館舊址等地，漫步在亞洲最長步行街的哈爾濱中央大街，偶遇來自中國各地的遊客。

伯恩斯提到，兩名前美國駐華大使曾告訴他，別錯過哈爾濱的冰雪大世界，認為「還真沒讓人失望」。他又與黑龍江省長梁惠玲、副省長余建以及哈爾濱市長張起翔會面，進行了具建設性的討論。

謝鋒向華僑發表新春賀詞 另一方面，春節前夕，中國駐美國大使謝鋒周日發表致全美僑學界的新春賀詞，表示過去一年很不平凡。中國在風雨洗禮中砥礪前行，正以高質量發展全面推進中國式現代化；中美元首在三藩市成功會晤，達成20多項成果共識，開闢了面向未來的「三藩市願景」。