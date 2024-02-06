日加強檢查政府網絡 防華黑客

【本報綜合報道】日本傳媒昨日報道，日本外務省曾經受到來自中國的黑客攻擊，令大量外交機密等情報外洩，美國政府4年前發出警告並要求日方應對；日本正在加緊檢查主要政府機關的系統，強化應對措施。

美曾向日示警 報道引述相關人士指出，網攻事件在2020年安倍晉三擔任首相時發生，美國政府當年夏天向安倍晉三政府透露，中國正在監視日本駐外公館的網絡，外洩情報具體未明，但據報涉及用於交換外交機密等資訊的公共電報系統，日本駐華大使館與外務省之間的電報內容被中國當局大規模讀取，亦包括從外國政府獲得的機密情報。美方曾經派遣高官赴日商討應對，確認除了外務省外，防衞省、警察廳、公安調查廳、內閣情報調查室也檢查並填補漏洞。

內閣官房長官林芳正昨日在記者會被問及相關問題時，稱注意到上述報道，但強調未發現外務省持有的機密情報外洩，基於情報安全情況的性質，不回答任何有關資訊安全的問題。他又指，政府致力確保網絡安全，外務省每日都努力維護和加強。