美 日 澳 電腦模擬演習 首以中國作假想敵

美國、日本、澳洲軍隊上周四起舉行聯合指揮所電腦模擬演習，日本傳媒周日引述消息報道，這場演習首次明確以中國大陸為假想敵，美日兩國計劃明年前後實施實際調動部隊的演習，驗證聯合行動計劃的有效性，反映對北京武統台灣存在強烈危機感。日本統合幕僚監部回覆美國傳媒時，否認演習有針對性。

共同社引述日本政府官員透露，與以往演習假想敵使用暫定名相比，今次代號「利刃2024」（Keen Edge）的演習更深入，主要模擬台灣發生緊急情況，日本防衞省已經基於特定秘密保護法把有關情景列為特定機密。報道指出，日本與美國之間設有多個為緊急情況準備的聯合行動計劃，針對台灣緊急情況的行動計劃草案去年底完成；今次演習的結果將反映在行動草案，正式方案今年底制訂。演習周四結束。

演習反映美日澳憂慮台海危機 美國印太司令部公布，美國、日本、澳洲上周四在日本和夏威夷基地啟動一系列指揮所和野戰訓練演習，與美國太空和網絡司令部的同步程度更高。「利刃2024」演習實施期間，日本、美國、澳洲指揮所人員將利用電腦模擬發生危機或突發事件時的應對措施。印太司令部未公布參與演習的部隊人數，也未提供演習場景的細節。

澳洲國防部上周五表示，這是澳洲國防軍首次參與原本只屬於美日兩國的「利刃」演習，今年演習將測試澳美日三國回應區內挑戰的聯合戰備狀態；澳洲國防軍分別向夏威夷及日本派遣人員參加演習。值得留意的是，今次是繼去年12月的代號「山櫻2023」演習後，澳洲再次參與美日聯合軍事演習，反映三方持續加強軍事合作。

美航母指揮官稱無懼東風21威脅 與此同時，美國在台灣東部對出菲律賓海部署兩艘航空母艦，分別是卡爾文森號及羅斯福號，被指是以防台灣新舊政權交接期間，海峽兩岸局勢出現突發情況。卡爾文森號航空母艦打擊群指揮官薩爾迪耶洛（Carlos Sardiello）近日在艦上接受記者訪問，聲言美方航空母艦與中國大陸衝突時，即使面對解放軍「航空母艦殺手」東風21型反艦彈道導彈威脅，能夠有效地及安全地執行任務，展示美方軍事力量。

據美國國防部去年發表的中國軍事力量報告，東風21型反艦彈道導彈令解放軍能夠從中國大陸對西太平洋地區的航空母艦等艦艇發動長程精確打擊。報告指這款導彈射程超過1,500公里，配備一枚彈頭，據報能夠在戰場快速地重新填裝。本報綜合報道