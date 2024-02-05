兩岸國際

澳洲推3款龍年紀念郵票
龍年將至，澳洲郵政近日推出龍年特別版中國春節郵票。據報道，郵票共有3種款式，包括面值1.2澳元（約6.1港元）的發財龍、面值2.4澳元（約12.2港元）的幸運龍和面值3.6澳元（約18.3港元）的快樂龍，這3款郵票都是以紅色為底，上面印有不同的金色中國龍圖案。
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