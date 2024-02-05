美116歲最年長老人 小鎮舉辦賀壽遊行

美國老婦切卡雷利（Edith Ceccarelli）今日迎來116歲生日，她是美國在世最長壽者，也是全球第二長壽的在世人瑞，目前在家鄉加州威利茨的安老院安養。不少民眾得知喜訊後為她送上祝福，一名當地公職人員表示，切卡雷利在威利茨出生長大，能夠擁有她這樣一位歷經歷史變遷的人，對於這座城市而言實屬榮幸。

切卡雷利是意大利移民後裔，1908年生於威利茨，在7個兄弟姐妹中排行老大，一生只在加州北部居住過。

成長艱苦 晚年以時尚聞名 她成長條件十分艱苦，會打散工或在山谷裏挖薯仔，並把錢帶回家給父母，晚年卻以優雅的時尚感而聞名威利茨。即使年過百歲，她仍會戴着時尚的帽子、手套、高貴的珠寶，並以完美的妝容在街上散步。

自切卡雷利100歲生日開始，威利茨就會舉辦大型聚會慶祝，也讓她的生日逐漸成為公共活動，為社區帶來歡樂和幸福。直至疫情出現後，一年一度的慶祝活動變成駕車遊行，卻不改以往的熱鬧氣氛。組織遊行的皮切蒂（Suzanne Picetti）表示：「每年在她（切卡雷利）生日時，我們都會確保她知道自己有多特別。」

如今切卡雷利雖然已不能像年輕時那樣正常交流，但她依然能夠獨立進食，讓身邊人敬佩不已。有親戚指切卡雷利一生都是勤奮和善於交際的人，又形容她是「上帝選中的人」，不僅深受社區民眾愛戴，亦過着充實且幸福的人生。本報綜合報道