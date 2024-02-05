德多地反仇恨 15萬人聚柏林

極右政黨被指擬驅逐移民 為了向國內極右政黨另類選擇黨「說不」，德國全國約20萬名民眾前天在多個城市參與示威，其中約15萬名示威者聚集首都柏林，一同高呼「我們正是防火牆」。總理紹爾茨讚揚反右民眾現身抗議活動，一起發出反對遺忘及反對仇恨訊息。

德媒上月揭露，多名極右分子包括另類選擇黨成員早前曾開會討論，如何驅逐國內數百萬名移民，就算是已取得德國公民身份人士亦包含在內。縱使另類選擇黨事後否認上述會議提案與該黨政策一致，全國反右民眾自上月中旬起紛紛上街表示不滿。

踏入前天，約15萬名支持民主示威者冒雨在國會大廈門外聚集，人數遠較預期為多。其中一名來自西北部不來梅居民施密特（Jonas Schmidt）強調德國人絕不能再次發生上世紀20至30年代事件，須盡一切努力阻止：「這就是我前來原因。」

總理紹爾茨讚揚民眾行動 除了柏林，德累斯頓、漢諾威及漢堡同日亦有示威者上街反對另類選擇黨。紹爾茨其後在網上社交平台形容，大批民眾出席活動正正釋出支持民主及憲法強烈信號。

另類選擇黨於2013年成立，屬於一個歐洲懷疑論政黨，短短4年後誕生聯邦議院議員。最新民調顯示，該黨支持度目前超過兩成，與2021年聯邦議院選舉取得約10.3%選票相比增長接近一倍。外界憂慮，勃蘭登堡州、薩克森州及圖林根州今秋將舉行地方選舉，屆時恐落入另類選擇黨之手。

美數百車集會反非法移民 另一邊廂，美國德州亦飽受非法移民問題困擾。有反對非法移民組織日前號召70萬輛汽車車隊前天在邊境集會，最終只有數百輛汽車到場，和平地揮舞支持前總統特朗普等旗幟。多名出席集會人士表明反對非法行為，並支持在邊境架設鐵絲網及隔離牆，希望他人合法入境。

美國聯邦最高法院日前裁定，聯邦邊防人員可剪斷德州在接壤墨西哥邊境架設刀片刺網。德州州長艾博特批評拜登政府破壞合眾國與各州之間契約，觸發德州自我防衞憲法權力，自行防衞保護邊境。25名共和黨籍州長日前發聯合聲明支持艾博特，特朗普呼籲其他州份派國民警衞軍協助德州。本報綜合報道