美眾院抗衡參院 提援以1372億元

白宮反對共和黨法案 斥玩政治伎倆 美國國會參眾兩院紛爭持續，共和黨控制的眾議院上周六公布單獨向以色列提供176億美元（約1,372億港元）的援助法案，抗衡參議院民主黨人提出，涉及援助以色列、巴勒斯坦平民、烏克蘭，處理美墨邊境問題及應對中國在印太地區威脅的一籃子法案。白宮強烈反對共和黨的法案，強調不應該玩政治伎倆。

眾議院的《以色列安全補充撥款法案》提出撥款40億美元（約312億港元），補充以色列導彈防禦系統鐵穹及大衞投石索，撥款12億美元（約93億港元）用於應對短程火箭彈及迫擊炮襲擊。89億美元（約694億港元）撥款將用於向以色列提供武器和相關服務、幫助以色列生產武器、補充美國已經提供的防務儲備。其餘35億美元（約273億港元）用於支持美國的軍事行動、使館安全和疏散該地區的美國公民。

民主黨法案最遲周三投票 眾議院議長約翰遜上周六預告，該院本周加速表決援助以色列。他稱參議院的領導層意識到，由於沒有讓眾議院參與談判，參議院已經失去迅速審議任何立法的能力，眾議院將在相關問題上得出自己的意願，優先事項將需得到解決。新的以色列方案推出後，參議院將不再有藉口反對迅速通過這項對盟友至關重要的支持。他曾經表明，即使參議院的法案抵達眾議院也將胎死腹中。

參議院民主黨領袖舒默上周預告，民主黨的一籃子撥款法案最遲周三進行程序投票，決定是否審議該法案，法案向以色列援助143億美元（約1,115億港元）。白宮發言人瓊皮埃爾指摘，在政府與民主、共和兩黨參議員小組合作，以達成一籃子撥款法案之際，眾議院共和黨人卻提出最新的犬儒政治伎倆。她敦促眾議院共和黨人，以兩黨合作方式解決緊迫的國家安全問題。本報綜合報道

約翰遜