譴責空襲是公開戰爭 也門叛軍揚言升級行動
【本報綜合報道】美國及英國上周六對也門叛軍青年運動發動新一輪軍事打擊，青年運動昨日譴責美英侵略也門首都薩那及多個省是公開戰爭，因此升級行動應對。
青年運動政治局成員卡胡姆（Ali al-Qahoum）在社交網發文，指摘美英軍事行動是一場公開的戰爭，必須承受也門的打擊及回應。他斷言也門在戰爭佔據上風，因為擁有先進的國防軍事能力及工業，能夠捍衞及保護也門的主權、獨立、安全。卡胡姆強調，也門將堅定地支持巴勒斯坦及加薩地帶，直至以色列、美國、英國停止侵略，解除對加薩地帶的圍困，最後更警告稱青年運動將對壓迫者帶來「驚喜」。
俄譴責美炸伊敍
青年運動政治局成員哈伊提（Mohammed al-Bukhaiti）稱，無論需要作出多大犧牲，青年運動對猶太復國主義國家的軍事行動，持續到它們停止對加薩地帶的侵略。
另一方面，美國上周五對伊拉克及敍利亞境內目標實施空襲，報復駐約旦部隊遇襲傷亡。俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃上周六發表聲明，強烈譴責美國針對主權國家令人髮指的侵略行徑，再次顯示美方對中東地區政策的侵略本質及漠視國際法，俄方呼籲聯合國安理會就此召開緊急會議；聯合國安理會周一將緊急開會討論事件。
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