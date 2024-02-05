譴責空襲是公開戰爭 也門叛軍揚言升級行動

【本報綜合報道】美國及英國上周六對也門叛軍青年運動發動新一輪軍事打擊，青年運動昨日譴責美英侵略也門首都薩那及多個省是公開戰爭，因此升級行動應對。

青年運動政治局成員卡胡姆（Ali al-Qahoum）在社交網發文，指摘美英軍事行動是一場公開的戰爭，必須承受也門的打擊及回應。他斷言也門在戰爭佔據上風，因為擁有先進的國防軍事能力及工業，能夠捍衞及保護也門的主權、獨立、安全。卡胡姆強調，也門將堅定地支持巴勒斯坦及加薩地帶，直至以色列、美國、英國停止侵略，解除對加薩地帶的圍困，最後更警告稱青年運動將對壓迫者帶來「驚喜」。