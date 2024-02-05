與英聯攻也門叛軍 美另摧毀導彈先發制人

第3次合作毀36設施 稱西方多國支持 美國上周五轟炸伊拉克及敍利亞令中東地區戰火愈燒愈烈後，翌日便把目光放在伊朗支持的也門叛軍青年運動，一個月內第3度與英國採取聯合軍事行動空襲也門，宣稱進一步削弱青年運動攻擊紅海船艦的能力，保護航行自由。

行動針對地下武器庫導彈系統 負責中東地區軍事行動的美國中央司令部通報，也門薩那時間上周六晚上11時30分，美方部隊聯同英國武裝部隊並在澳洲、巴林、加拿大、丹麥、荷蘭、新西蘭支持下，對分布13個地點、合共36個青年運動目標發動打擊，目標位於青年運動在也門的根據地，包括地下儲存設施、指揮及控制設施、導彈系統、無人機儲存及行動地點、雷達、直升機；青年運動曾經派出武裝分子，乘坐直升機空降紅海商船挾持。

通報指出，打擊的目標是青年運動用於攻擊紅海地區國際商船及美國海軍艦艇，行動旨在削弱其繼續對紅海、曼德海峽、亞丁灣的美英兩國艦艇、國際商業航運，發動鹵莽及不合法攻擊的能力，與美方牽頭組建的國際護航聯盟「繁榮守護者行動」無關。美國國防部長奧斯汀發表聲明，表示今次集體行動旨在向青年運動發出明確訊息，若不停止對國際航運及海軍艦艇的非法攻擊，他們將繼續承擔進一步後果。

美國中央司令部沒有說明空襲使用的武器，但發布的照片顯示，美國海軍一艘神盾驅逐艦發射戰斧陸攻巡航導彈，航空母艦艾森豪威爾號出動戰機執行任務。英國國防部公布行動細節，表示英國皇家空軍派出駐守塞浦路斯的戰機，向也門3個地點投放多枚精確制導炸彈，摧毀至少青年運動兩個無人機地面控制站，以及一批涉及無人機及導彈行動的建築物，並稱事前已經把空襲造成的平民傷亡風險減至最低。

8國發聯合聲明 稱擬緩解局勢 澳洲、巴林、加拿大、丹麥、荷蘭、新西蘭、英國、美國的政府上周六發表聯合聲明，表示當天對青年運動的空襲合乎比例及有必要，針對深埋地下武器儲存設施、導彈系統及發射器、防空系統、雷達。聲明指出，自去年11月以來，青年運動累計對商船及海軍艦艇發動超過30次攻擊，構成一個國際挑戰；又重申目標仍然是緩解紅海的緊張局勢及恢復穩定，但在保護貿易自由流動及船員生命方面絕不猶豫。

除了與英國聯手外，美國上周六及周日兩度單獨與青年運動交手。也門薩那時間上周六晚上7時20分，美國中央司令部部隊採取自我防衞行動，先發制人摧毀青年運動6枚準備發射的反艦巡航導彈，防止用於攻擊紅海船艦。也門薩那時間周日凌晨4時，美方部隊再度先發制人，打擊並摧毀青年運動一枚準備發射的反艦巡航導彈。本報綜合報道

美國海軍神盾驅逐艦發射戰斧陸攻巡航導彈，空襲也門叛軍青年運動目標。 中東地區最新軍事形勢 也門被空襲地點爆炸，冒出火球。 美英兩國歷來空襲也門叛軍青年運動紀錄

（以下均為也門薩那時間） 美國海軍航空母艦艾森豪威爾號出動戰機，執行任務對付也門叛軍青年運動。 美軍與也門叛軍青年運動最新衝突情況

（以下均為也門薩那時間）