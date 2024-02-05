食涼拌水芹腹痛 婦染肝片形吸蟲

水生植物附囊蚴 未煮熟惹禍 內地民眾愈來愈注重如何攝取食物營養，部分人選擇生食蔬菜。內媒昨天報道，福建省一名50多歲女子去年出現腹痛後求診，獲證實感染肝片形吸蟲。她之後前往上海市公共衞生臨床中心感染科接受進一步治療，最終證實其病情與平日經常生食涼拌水芹有關，現已趕及在農曆新年前回家與家人團年。

50多歲的蘭阿姨去年10月左右多次經歷腹痛，當時沒有理會。直至個多月前，她感到腹痛頻率及程度不斷加重，於是前往福建醫院求醫。經磁力共振（MRI）檢查，她的肝臟出現異常，獲初步診斷為肝膿腫，之後再接受抗感染等治療約半個月，最終證實感染肝片形吸蟲。

為了能夠徹底根治病情，蘭阿姨決定前往上海市公共衞生臨床中心感染科求診，在回答醫生問題時提到，她平日經常生食涼拌蔬菜，特別是涼拌水芹。感染科主任黃琴解釋，水芹菜等水生植物是肝片形吸蟲中間宿主，肝片形吸蟲囊蚴可能附在水芹菜表面，一旦食用水芹菜時沒有洗乾淨及煮熟，囊蚴可能進入人體，再經過小腸，由腹腔入侵肝臟，再轉入膽管，或由腸系膜靜脈、淋巴管進入膽管，最終形成肝片形吸蟲病。

即使多次檢測均顯示，蘭阿姨糞便樣本沒有寄生蟲蟲卵，就連肝膿腫引流液也沒有任何成蟲或蟲卵，感染科根據流行病學史、臨床症狀及相關實驗室檢查結果，依舊認定蘭阿姨患上肝片形吸蟲病。然而，由於內地沒有生產及銷售治療肝片形吸蟲病特效藥，黃琴於是聯絡上級部門向寄生蟲病預防控制所申請幫助，最終通過世衞取得藥物，經歷千山萬水送到蘭阿姨手中。

住院27日 醫生促注重衞生 經歷住院足足27天，蘭阿姨終於康復，成功趕在農曆新年前出院。黃琴提醒民眾處理食物時，生食、熟食、水果等應採用不同砧板及刀具，使用後用殺菌洗滌劑清洗乾淨，同時加強手部衞生，例如飯前及便後使用洗手液洗手。另外，一些水生蔬菜表面或內部恐會存在寄生蟲，例如蓮藕及水芹等，而常用鹽水浸泡方式並不能殺死寄生蟲，應使用高溫快速灼水一分鐘左右把寄生蟲殺死。本報綜合報道

水芹菜 上海市公共衞生臨床中心（圖）悉心治療蘭阿姨。