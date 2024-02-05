沙堤機場黑車霸路 交通運輸局整治

【本報綜合報道】內地網友近日反映廣東佛山沙堤機場出現黑車（非法營運車輛）霸路問題，佛山市南海區獅山鎮政府和佛山市南海交通運輸局上周五表示，聯合公安交警部門執法巡查，查處一輛涉嫌非法營運行為車輛、60部違法停放車輛，將持續優化沙堤機場的訂車服務能力。

上月23日，有網友在人民網領導留言板反映，佛山市沙堤機場門口長期被黑車霸佔道路，誘導旅客不走正規平台打車，形容除了對旅客造成很大困擾外，也影響佛山的形象。網友建議，設置專門的打車通道，引導旅客有序排隊，杜絕黑車。