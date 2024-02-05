內地發4預警 南部降雪至除夕前

【本報綜合報道】中央氣象台昨日發布大風藍色預警、大霧黃色預警、暴雪橙色預警和冰凍橙色預警。多地持續暴雪，16個省區市合共封閉210個路段，涉及91條高速公路；又關閉1,665個收費站，目前關閉超過48小時的收費站共3個，均在青海。

中央氣象台預測，自昨日至今日，河南東部、安徽中北部、江蘇中北部、山東中東部等地部分地區有大雪，其中安徽東部、江蘇中北部、山東半島等地局部地區有暴雪，新增積雪深度兩厘米至5厘米，局部地區可達8厘米以上。北部降雪明天將基本結束，南部大範圍雨雪持續到除夕前。

湖北因受雨雪惡劣天氣影響，新城快線列車昨日全部停駛一天。受低溫冰雪凍雨天氣影響，漢宜線漢川至大福段接觸網覆冰導致停電，經鐵路部門搶修，上周六上午恢復運行，列車秩序逐步恢復。湖北多地列車上周六停運，中國鐵路武漢局集團有限公司發布消息稱，武鐵當天動態調整列車開行方案，加開107班列車運送旅客。

武漢旅客逗留飛機6小時 上周六有旅客在武漢天河機場搭乘南航航空CZ6513班機的時候，因為雨雪天氣需留在飛機內近6小時，有乘客出現呼吸困難。有人曾經報警23次，想敲機長室艙門遭乘務員阻止及怒斥不要搞事。南方航空客服昨日表示暫時沒有收到上述情況的通知，若航班臨時暫停，將根據現場安排為準，靈活處理。