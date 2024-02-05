七十二奇樓無力抗雨雪 張家界景區塌棚22傷

農曆新年臨近，內地部分地區迎來雨雪，導致建築物出現坍塌風險。湖南省張家界市永定區「七十二奇樓」景區內前晚發生頂棚局部倒塌意外，一共造成22人受傷入院，其中一人傷勢較重。湖南省應急管理廳昨天提醒，由於低溫雨雪冰凍天氣持續，鋼結構及輕質屋蓋結構等建築物抗壓能力較弱，再加上其他原因，一旦遇上反覆落雪情況更易發生垮塌。

一間位於七十二奇樓茶館前晚9時左右收起雨陽棚時發生棚頂坍塌事故，17人需接受觀察，另外5人留院，大部分傷者均受輕傷，無生命危險。其中一名在場人士受訪時稱，他當晚聽到聲響，當時還以為只是特效，卻突然感到頭上一涼，之後開始聽到哭聲才發覺出事。

籲及時清雪 疏通排水 事故發生後，湖南省應急管理廳翌日中午發文提醒，由於天氣問題，遮雨棚、遮陽棚、臨建板房、地下車庫出入口等建築物及構築物抗壓能力較弱，加上其建築本身材料屬性原因，在覆雪覆冰時容易出現垮塌情況，業主、房屋產權單位及使用單位等要全面排查大跨度框架結構建築物、集貿市場、球場館、農業大棚等建築物及構築物，及時清除積雪，疏通排水設施，及時組織危及人員轉移避險，嚴防因積雪過重引發垮塌造成人員傷亡，如發現垮塌風險，受危及人員應立即主動撤離，千萬不能貪戀財物，或個人逞強救險，及時向住建等部門及當地人民政府報告。

河南籃球館棚房坍塌 與此同時，河南省信陽市早前亦經歷暴雪，導致平橋區藍黑體育公園內籃球館棚房上周五發生坍塌事件。由網傳照片可見，籃球館棚房頂部明顯凹陷，當中埋滿大量積雪。

信陽市政府辦公室相關工作人員隨後證實事件中無造成人命傷亡，未清楚事故成因。

藍黑體育公園稱，涉事籃球館棚房屬於民營自建，由於落雪情況持續，考慮現場可能會有二次垮塌風險，呼籲附近居民遠離，已安排施工隊進場清理。本報綜合報道