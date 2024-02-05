河南核燃料專家 涉違紀受查
【本報綜合報道】中央紀委國家監察委員會網站上周六引述中核集團紀檢監察組、河南省紀委監委消息，中核集團科學技術委員會常委、高級顧問李廣長涉嫌嚴重違紀違法，目前接受中核集團紀檢監察組和河南省南陽市監委紀律審查和監察調查。
李廣長曾經以中核集團核燃料事業部主任身份，參加中國核工業集團公司與中國廣東核電集團長期核燃料組件、鈾濃縮服務供應及芯塊相關合約的簽字儀式。他2018年長以「研究員級高級工程師，中核集團科技委副主任」的頭銜，參與撰寫《中國核能發展報告（2018）》中《核電燃料元件發展現狀和趨勢》。去年4月，李廣長以中核集團公司科技委高級顧問身份，參加中核集團「青年英才」科研計劃（中國原子能領域）技術驗收會。
公開資料顯示，中國核工業集團有限公司是經國務院批准組建、中央直接管理的國有重要骨幹企業，是國家核科技工業的主體、核能發展與核電建設的中堅、核技術應用的骨幹，擁有完整的核子科技工業體系，肩負國防建設與國民經濟社會發展的雙重歷史使命。
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