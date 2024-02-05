河南核燃料專家 涉違紀受查

李廣長曾經以中核集團核燃料事業部主任身份，參加中國核工業集團公司與中國廣東核電集團長期核燃料組件、鈾濃縮服務供應及芯塊相關合約的簽字儀式。他2018年長以「研究員級高級工程師，中核集團科技委副主任」的頭銜，參與撰寫《中國核能發展報告（2018）》中《核電燃料元件發展現狀和趨勢》。去年4月，李廣長以中核集團公司科技委高級顧問身份，參加中核集團「青年英才」科研計劃（中國原子能領域）技術驗收會。

公開資料顯示，中國核工業集團有限公司是經國務院批准組建、中央直接管理的國有重要骨幹企業，是國家核科技工業的主體、核能發展與核電建設的中堅、核技術應用的骨幹，擁有完整的核子科技工業體系，肩負國防建設與國民經濟社會發展的雙重歷史使命。