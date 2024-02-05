美空軍改革 應對中國

整合司令部架構 戰機轟炸機部隊合一 美國各大軍種近年均以應對中國威脅為由實施變革，美國傳媒上周五報道，美國空軍即將迎來重大架構調整，包括合併主要三星及四星司令部、戰機與轟炸機整合為單一部隊，旨在精簡龐大的官僚架構，預計本月12日公布詳情。

《政客》引述知情人士報道，美國空軍部長肯德爾（Frank Kendall）去年9月開始制訂名為「為大國競爭重新優化」的計劃，包括把通常由國防部負責的文職規劃和預算分析，整合到空軍進行，以更好地處理採購事宜。這項工作大部分內容由文職人員完成，但消息人士憂慮，將在空軍內部造成文職人員與軍官之間的緊張關係。

美國空軍目前作戰架構建立在由三星及四星將領管理的9個主要司令部之上，並按職能或地域性質組織任務。前者有7個，分別是空中作戰司令部、空中教育及訓練司令部、空軍全球打擊司令部、空軍裝備司令部、空軍預備役司令部、空軍特種作戰司令部、空中機動司令部；後者有兩個，分別是太平洋空軍、美國駐歐非空軍。

空中作戰司令部更重戰備 新計劃的工作版本要求整合部分司令部職責，例如建立整合能力發展司令部及飛行員發展司令部，取代空中教育及訓練司令部負責監督所有學校及教育計劃。此外，現時的空中作戰司令部日後更注重戰備。報道指出，新司令部名稱仍然可能改變。

美國空軍前線部隊也有望出現變革，現時各大聯隊根據機型組建，新計劃部分版本提出不再出現單一由戰機或轟炸機組成的聯隊，而是由不同類別的機型混合組建，意味一個聯隊同時操作戰機、轟炸機、空中加油機。美國空軍1990年代曾經成立「混合聯隊」，在單一指揮架構下同時執行防空壓制、空中作戰、空中加油的任務。

「混合聯隊」最終因資金撥款問題，改為由戰機清一色組成聯隊，美國空軍現時只有在演習期間，才會出現不同機型一起行動的情況。報道提到，多機型組成聯隊的好處在於，操作不同機型的飛行員定期一起訓練，令協調變得更容易及減少消耗時間，例如轟炸機部隊與戰機部隊一起策劃任務時，可以討論是否有需求重疊之處。

陸戰隊重組 有利跳島戰術 值得留意的是，美國海軍陸戰隊2020年公布《2030部隊設計》變革方案，在大幅度重組架構後，不再操作主戰坦克及傳統牽引式火炮，改為重用車載式火箭、無人機、精確彈藥，目標是令部隊易於行軍及更快行動，有利於在太平洋實施跳島戰術。本報綜合報道

美國空軍B2隱形戰略轟炸機可以投射核武。 美國空軍現時主要司令部架構 美國空軍F22隱形戰機（前）與B52H戰略轟炸機（後）在阿拉斯加州演習。 肯德爾制訂「為大國競爭重新優化」計劃。