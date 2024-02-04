3.5億年前樹木化石 揭森林演化史

【本報綜合報道】古生物學家團隊2017年在加拿大新不倫瑞克省一個採石場，發現5塊獨特的立體樹木化石，隨後證實化石因3.5億年前地震被埋藏而形成，新發現將增加學界對地球早期森林演化過程的了解。研究成果已於上周五發表在學術期刊《當代生物學》。

證樹木嘗試適應環境

研究論文合著者奧利維婭‧金（Olivia King）和斯廷森（Matthew Stimson）到採石場實地考察時，發現有保存完好的古樹化石，被包裹在一塊巨大的沙石岩中，樹木仍保留着樹枝和冠葉。新發現的樹木被命名為「Sanfordiacaulis」，古生物學家推測它成熟時高4.5米，樹冠直徑長5.4米，樹幹周圍有超過250片葉子，呈螺旋狀排列，形態看似現今的蕨類植物或棕櫚樹，推測當時因地震引發山泥傾瀉，導致該批樹木被埋藏在湖底。