發行玩具鈔收「桌租」 美教師訓練學童獨到

學生除了學術知識外，學習生活技能同樣重要。美國北卡羅萊納州夏洛特一名小學老師想出一套新奇的理財教學方式，每月首天會向學生收取「課桌租金」，如欠交則需額外繳付逾期款項，旨在從小培養他們的理財習慣。學生們每個結帳日收到繳款通知，都會一臉不情願地大喊「不」。這套獨特的教學方式引得網民嘖嘖稱奇，更紛紛大讚其教學手法了得。

擦黑板賺「薪金」 違規罰款 小學三年級老師拉鐵摩爾（Shelby Lattimore）每隔兩周，就會以玩具鈔形式向學生派發「薪金」，學生可透過擔任領袖生、協助老師、擦黑板及清潔桌子等教室事務賺取「薪金」。他們可用玩具鈔在教室商店換取吃飯通行證、功課通行證或換取當一日老師的機會。另外，遲交功課、破壞東西、表現不尊重和遲到等行為均會被罰款。

拉鐵摩爾透露，其中一名學生手握大量存款，卻因沒有零錢而不肯繳納帳單，她最後教導學生用大額鈔票換零錢，對方才肯乖乖「交錢」。學生每次看到拉鐵摩爾收齊帳款沾沾自喜的樣子，都會取笑她吝嗇。本報綜合報道