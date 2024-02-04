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佛州墜機 釀住宅區3死
美國佛羅里達州一架小型飛機上周四墜毀在清水市的流動房屋區，造成3人死亡，聯邦航空局正在調查事件。當局當天晚上7時收到比奇公司生產飛機「比奇富豪V35」墜毀的消息，飛機殘骸擊中民宅，造成至少3棟房屋起火；機上人員及被砸中的房屋都有人死亡，失事飛機的機師事發前向機場通報發生緊急情況。（綜合報道）
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