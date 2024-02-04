肯尼亞油罐貨車爆炸3亡

肯尼亞首都內羅畢一輛載有石油氣罐的貨車上周四深夜爆炸，造成至少3人死亡及298人受傷。政府發言人姆瓦烏拉表示，火球吞沒附近多輛汽車及商店，當時有不少居民在家中。當局在現場建立指揮中心協調救援，市民盡可能遠離事發區域，以免干擾救援。有居民指摘政府不負責任，讓燃氣廠建在住宅區附近。（綜合報道）