2月4日(日)
兩岸國際
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
02月04日 (日)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
肯尼亞油罐貨車爆炸3亡
肯尼亞首都內羅畢一輛載有石油氣罐的貨車上周四深夜爆炸，造成至少3人死亡及298人受傷。政府發言人姆瓦烏拉表示，火球吞沒附近多輛汽車及商店，當時有不少居民在家中。當局在現場建立指揮中心協調救援，市民盡可能遠離事發區域，以免干擾救援。有居民指摘政府不負責任，讓燃氣廠建在住宅區附近。（綜合報道）
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/兩岸國際/odn-20240204-0204_00180_049/肯尼亞油罐貨車爆炸3亡
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc