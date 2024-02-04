巴黎刀煞現車站 傷3人

法國巴黎里昂車站上周六發生持刀襲擊事件，造成3人受傷，兇徒當場被捕，警方正在調查其犯案動機；事件造成巴黎公共交通中斷。事發上午約8時，其中一名受害者重傷，餘下兩人輕傷，均沒有生命危險。警方消息指，疑犯行兇過程中沒有大喊大叫，並在警員到場後出示由意大利官方簽發的駕駛執照。（綜合報道）