俄被指從台進口機器製無人機

【本報綜合報道】美國《華盛頓郵報》上周四報道，俄羅斯受到西方國家的制裁後難以進口高科技儀器，但俄企I Machine Technology從台灣企業進口價值2,227萬美元（約1.7億港元）的數控機床，用於生產攻擊烏克蘭的無人機。中國大陸外交部上周五回應稱不了解相關情況，但俄羅斯恪守一個中國原則，堅定地反對「台獨」。

《華盛頓郵報》引述俄羅斯貿易數據和美國高級國防研究中心的出口紀錄，顯示去年前7個月，這些數控機床被分成63批入口俄羅斯。第一批機器價值447萬美元（約3,487萬港元），從台灣企業I Machine Tools直接發送到I Machine Technology，直運至去年5月結束。I Machine Technology聲稱餘下1,780萬美元（約1.3億港元）貨物從土耳其及中國大陸進口，但貿易紀錄顯示這些儀器由數間台灣公司製造。

台灣經濟部國際貿易署拒絕回應報道，該部門曾經發出聲明稱台灣政府計劃禁止台灣企業向I Machine Technology出售數控機床，擔心被用於武器生產。俄羅斯多年來嚴重依賴進口來獲得數控機床，使用者透過輸入電腦指令，控制儀器切割及塑造金屬塊形狀，從而生產步槍撞針及瓶狀金屬，減少人手生產錯誤及增加製造效率。

普京稱俄武器優於北約 另一方面，俄羅斯總統普京上周五表示，若把現代北約武器與前蘇聯末期的武器比較，後者在某些方面遜色，但都不一定完全輸掉；若以俄羅斯最新的武器比較，它們顯然優於所有裝備，形容這是顯而易見的事實。此外，他與會晤軍工企業的工人時，談及在烏克蘭的軍事行動，形容關乎國家存亡，絕大多數俄羅斯人都支持他。

I Machine Technology宣傳片可見其機械印有中文字。